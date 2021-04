Beppe Grillo e la difesa del figlio: Nenni avrebbe detto... E Mattarella tace

Beppe Grillo, 72 anni, ieri, era furibondo "Mio figlio, Ciro, 20 anni, non ha fatto nulla, non è uno stupratore. Arrestate me !”. Pietro Nenni (1891-1980) avrebbe detto : “Il puro ha trovato uno più puro (e più giustizialista) di lui, che lo ha epurato...”. O no ?

Il garante del M5S è garantista solo con Ciro e con i grillini indagati? E con Salvini? Perché i suoi parlamentari hanno votato pro-processo contro l’allora ministro, benché avesse governato, e deciso, con Conte, Di Maio e co. Come ha osservato Mattia Feltri, nel video del comico, “non c’era il bagliore di un pensiero, soltanto lo sbocco greve di un uomo. Nessuna parola dolente per una ragazzina-stuprata, o no, lo stabilirà un giudice-ma finita nelle mani di quattro sciagurati”.

Come hanno detto i genitori della ragazza, che ha denunciato la violenza, è ripugnante il tentativo di Grillo di far spettacolo sul loro dolore. Da Sergio Mattarella, presidente CSM, nulla da dire sull’attacco del leader del primo (pro-tempore) partito italiano ai magistrati sardi ? E neppure una parola di solidarietà alla giovane di Milano, vittima del presunto stupro di gruppo ?