Bergamo/ Iwobi, dall’addio alla Lega a candidato alle europee per FI

Iwobi, dall’addio alla Lega a candidato alle europee per FI. Il PD schiera Berizzi con Gori

La politica fa giri immensi e spesso incomprensibili. Ci sono militanti che dopo 20 anni al servizio del partito non vedono nemmeno una sedia da consigliere comunale e politici che escono da una porta per entrare subito in un’altra saltando la coda delle gerarchie. Un sistema abbastanza diffuso che non esclude polemiche e sfuriate interne nelle segrete stanze dei partiti.

L’esempio più recente è quello dell’ex deputato Iwobi che, lasciata la Lega, è stato accolto in FI e subito inserito nelle liste per le elezioni europee per Bergamo.

Non mancano però attriti pure in casa cxs, dove il sindaco uscente di Bergamo Gori, da tempo in campo con interventi sulla politica internazionale, dovrà fare i conti con il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, finito sotto scorta per minacce ricevute da un manipolo di nostalgici fascisti.

Un nome a quanto pare voluto espressamente dalla segretaria Elly Schlein che dimostra ancora una volta la sua perpetua ossessione nei confronti del pericolo nero al governo nazionale e ora pure in quello europeo. Finché non avranno altri argomenti da mettere sul piatto, la sensazione è che la premier Giorgia Meloni, potrà continuare a governare per i prossimi 20 anni (ehm, diciamo 30 dai), pure da ubriaca.

La musica in casa sinistra non cambierà, Italia o Europa, l’importante è paventare il pericolo fascismo, non rendendosi conto che questi argomenti non solo non spostano mezzo voto, ma fanno pure spesso irritare chi all’interno del PD avrebbe altre proposte ben più interessanti e concrete da diffondere.