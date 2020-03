Bergoglio difende i poteri forti Ue. Quelli che hanno ucciso la sanità

E’ noto che maggiore è il contenuto di vapore acqueo e più l’aria salga in altezza. Papa Francesco sa bene di come l’acqua trasporti il Covid-19 e quindi, finché il virus è in giro, ha preferito non affacciarsi più alla finestra di San Pietro per l’Angelus (ha scelto lo streaming); seppur i romani siano in quarantena, Roma è città densamente popolata e umida…

Il Pontefice quindi, "probabilmente" consigliato dalla sua comunicazione (sì ce l’hanno anche i Papi), ha optato per una passeggiata populista, ma non in mezzo ai malati come avrebbe fatto Papa Wojtyla, bensì in centro. Circondato a qualche metro di distanza da un manipolo di guardie del corpo, Bergoglio era infatti ben isolato dal mondo conosciuto e credo pure da quello non conosciuto. A proposito del secondo mondo egli ha pensato bene, con le prime belle giornate, prodromi della primavera, di comunicarci di aver chiesto a Dio di far cessare la pandemia (magari se viene un bell’aprile si passa pure alla storia e ci fanno santi…). Per quanto riguarda il mondo conosciuto invece il Papa, mi si permetta, è in difetto. Riferendosi a Fabio Fazio ha parlato di “evasione criminale” ma ha omesso di specificare di cosa si tratta ed in tal modo ha compiuto un atto di disinformazione (volontaria secondo me).Vi riporto uno studio della CGIA di Mestre (è del 2015 ma cambia poco) che indica i mancati introiti per lo Stato a causa dell’evasione fiscale:

8 Miliardi dovuti alle PMI (figuriamoci le piccole imprese prese da sole).25 MD braccianti in nero (la metà circa stranieri).Queste due voci sono spesso di sopravvivenza (ringraziare buste paga da fame).

Ed ora viene il “bello”:42 MD società di capitali più multinazionali.40 MD criminalità organizzata.Si sono susseguiti nel periodo della (benedetta) austerity i Governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2 e prima di essi i vari Prodi e Berlusconi: qualcuno ha mai inciso su questi ultimi 82 MD di evasione?Qualcuno con tutti questi Presidenti del Consiglio ha mai riferito chi sono i veri evasori?Fabio Fazio e Papa Bergoglio lo hanno mai fatto? Vi rispondo io: No!Non solo se ne sono sempre ben guardati, ma i Governi non sono mai riusciti a recuperare l’evasione perché non è affatto facile!E il Fatto Quotidiano con la retorica dello scontrino fiscale dove va a finire adesso?In compenso, fino a Gentiloni, hanno tutti tagliato pesantemente la sanità (ha capito Sua Santità?) mentre Conte non ha cercato di porre dei rimedi alle azioni dei suoi predecessori (va detto che di tempo ne ha avuto poco) ed alleandosi col PD e sposando la UE figuriamoci se avrebbe mai messo in agenda la questione!Quindi, come dimostrato, a farla da padrone anche nell’evasione sono i poteri forti e cioè Multinazionali, società di capitali e criminalità organizzata: in tutto sono 82 miliardi di euro di gente legata a doppio filo con gli eurocrati e che finanzia e/o ha finanziato partiti e giornali (motivo per cui tutto tace).Sono gli stessi poteri forti che si fanno tondi con la speculazione sugli interessi reali positivi del nostro debito (50/100 MD l’anno che maturano per loro a nostre spese), che manipolano lo spread (soldi da noi persi) a seconda se il Governo è a loro gradito o meno, che ci hanno obbligato a versare diverse decine di MD alla Spagna per salvare le banche franco-tedesche sue creditrici ed esposte per 200 MD verso gli iberici, che ci hanno fatto sborsare 150 miliardi (tra MES ed fondi Europei) da quando la UE esiste (visto che diamo molto più di quanto riceviamo dalla UE) e che vorrebbero dessimo altri 100/120 MD di euro per altre varie ed eventuali.

Tutto questo in un contesto di alta disoccupazione, precariato, salari da fame ecc, generato dalla scarsezza di domanda interna dovuta alla austerity della moneta unica straniera (leggasi tedesca) che ci costa un 20% di competitività sin dal lontano 1997 quando entrò in vigore il cambio fisso (che introduceva appunto l’euro).

Germania e soci intanto, hanno chiuso i confini facendo naufragare Schengen fregandosene della nostra opinione (UE è il loro giardino di casa ed infatti essa ha praticamente taciuto), ai confini i paesi sequestrano immotivatamente le mascherine pagate dagli italiani perché adesso sono importanti per sopravvivere, sui mercati commerciali è in atto una vergognosa concorrenza sleale contro il nostro paese e prima che questa malattia sprigionasse la propria virulenza anche da loro, Francia, Spagna e compagnia bella diffondevano il virus della paura per quanto riguarda il fare turismo in Italia nel 2020.Caro Papa Bergoglio, l’Europa non è mai esistita e questo nonostante i grossi media, (finanziati indovinate da chi? Sempre da loro…) applaudano emozionati quando ne parlano.

Sua Santità, siccome era questo il Suo scopo, se la nostra sanità è stata distrutta non è che a causa dei poteri forti finanziari, dei soliti ambienti legati alla UE, che lei cerca di scagionare parlando vagamente di evasione: in 7 anni (2012-1019) nella sola sanità circa 140 md di tagli spacciati per efficientamento ( https://www.youtube.com/watch?v=LJ43AEykENA). Come ho già scritto in precedenti articoli, la sanità pubblica è stata ridotta a ¼ rispetto agli anni ’80 e l’aguzzino più sfacciato è stato Mario Monti, reso Senatore a vita da Giorgio Napolitano; egli ha operato su ordine di Francia e Germania e fu anticipato del periodo delle privatizzazioni neoliberiste (a tutto vantaggio dei soliti soggetti).Sua Santità dobbiamo pensare che il Capo di una nazione estera (il Vaticano) con le sue uscite pubbliche stia solo facendo politica in casa nostra, mediante una difesa indiretta, perciò subliminale, quindi scorrettissima, perché manipolatoria (e meschina) della Unione Europea?

Avignone non è lontana se gli piace l’asse franco-tedesco, perdoni il mio umilissimo “schiaffo” virtuale, porti le sue gonnelle lassù.