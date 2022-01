Berlusconi al Quirinale darà un tetto ai senzatetto e... l'ironia social

Berlusconi al Quirinale promette cose

La battaglia per il Quirinale si sta facendo sempre più accesa, mancando ormai pochi giorni all'elezione del nuovo capo dello Stato. Il candidato numero 1, il più chiaccierato, amato o odiato, è certamente Silvio Berlusconi: ecco perché i social, che su tutto ironizzano, non potevano farne a meno di parlarne e... di scherzare. "Darò un tetto ai senzatetto e tette alle senzatette" recita un meme che circola in rete facendo riferimento alla nota passione del Cavaliere per le donne.