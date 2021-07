"Berlusconi al Quirinale? Il sogno resta...". Parla Antonio Tajani

"Il Centrodestra è unito e sconfiggerà la sinistra alle elezioni amministrative". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, taglia corto sulle dure polemiche scatenate da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia sul cda Rai. Alle domande se la federazione del Centrodestra e il partito unico siano ipotesi tramontate, e se le due opzioni possano convivere, il numero due del partito di Silvio Berlusconi risponde: "Non sono affatto tramontate come ipotesi, abbiamo detto per il 2023. C'è tutto il tempo. Oggi la priorità è salvare vite umane e aziende, quindi l'economia. Di federazione e partito unico ne parleremo, sono processi che devono partire dal basso".

Quanto al ritorno del Covid, in Italia e in Europa, a causa soprattutto della variante Covid, Tajani afferma: "Cerchiamo di evitare nuove restrizioni per la libertà dei cittadini. Io sono a favore dell'utilizzo del green pass, che non vuol però dire obbligo vaccinale, visto che per ottenerlo si può anche fare il tampone. Dobbiamo andare avanti con le vaccinazioni e non introdurre altre restrizioni". Green pass anche per andare al bar e al ristorante? "Pensiamo che vada utilizzando per accedere ai locali più affollati, come gli stadi, i cinema e i teatri. In posti dove ci sono ad esempio 500 persone, una grande affluenza. Nei locali dove ci sono una decina di persone, come bar ristoranti, non è applicabile il Green Pass".

Infine il Quirinale e l'elezione del nuovo presidente della Repubblica in programma nel 2022. Esiste ancora il sogno Berlusconi Capo dello Stato o è tramontato? "Non è assolutamente tramontato, i sogni non tramontano mai. Non è il momento di parlare dell'elezione del presidente della Repubblica, ma il sogno resta", conclude Tajani.