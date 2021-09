Berlusconi dimesso dal San Raffaele, ennesimo ricovero-lampo post Covid

Silvio Berlusconi si è sottoposto a nuovi controlli al San Raffaele, da cui è già stato dimesso. L'ex premier, a quanto si apprende da ambienti parlamentari del centrodestra, è tornato in mattinata all'ospedale milanese dove la scorsa settimana aveva già trascorso una notte per dei controlli di routine, come avevano poi fatto sapere fonti a lui vicine.

Berlusconi era già stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell'ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno. Il Cav, riferiscono ancora le fonti, è stato sottoposto ad accertamenti di routine.

Silvio Berlusconi, che compirà 85 anni il 29 settembre, ha contratto il Covid-19 un anno fa.