Berlusconi il migliore: voto 10. Letta 4, disastro Conte. Salvini e... Pagelle

Pagelle, Renzi 8 e Calenda 7. Salvini batte Meloni

Si avvicina la fine dell'anno ed è ormai tempo di bilanci. Anche in politica e in Parlamento. Su Affaritaliani.it le pagelle di Luigi Bisignani ai principali leader di partito.

Enrico Letta voto 4. Il segretario del Partito Democratico si è illuso di aver vinto le elezioni amministrative, ma non controlla i gruppi parlamentari e vuole spostare il Pd all'estrema sinistra compiendo un gravissimo errore.

Giuseppe Conte nc, non classificato. Il capo politico del Movimento 5 Stelle è stato un disastro come premier del suo governo ed un disastro nella gestione del partito. E' stato messo all'angolo dai suoi e in particolare dalla corrente che fa capo al ministro Luigi Di Maio.

Matteo Renzi voto 8. Il leader di Italia Viva sta subendo un attacco mediatico vergognoso, ma si conferma l'unico capace di fare politico spiazzando regolarmente gli altri leader.

Carlo Calenda voto 7. Il numero uno di Azione si sta impegnando molto, dimostrando una grande forza e generosità. Peccato che il suo carattere non lo porterà lontano.

Silvio Berlusconi voto 10. Il presidente di Forza Italia riesce sempre a stare al centro della scena, pur non riuscendo mai ad arrivare al Quirinale.

Matteo Salvini voto 6. Il segretario della Lega non ha ancora capito se vuole essere di lotta o di governo e rischia di isolare la Lega, soprattutto all'elettorato di centro.

Giorgia Meloni voto 5. La leader di Fratelli d'Italia ha avuto grandi meriti per come ha rilanciato il suo partito, ma grandi demeriti perché e troppo arroccata attorno ai suoi e non sa aprirsi a una nuova classe dirigente che proviene dalla società civile.

Toti-Brugnano voto 7,5. I due leader di Coraggio Italia si stanno muovendo bene soprattutto per l'aggregazione parlamentare che sono riusciti a mettere in piedi, anche se non si capisce bene dove vogliano andare.

Marco Rizzo voto 8. Il segretario del Partito Comunista è l'ultimo combattente coerente.