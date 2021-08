"Berlusconi si è impegnato con Meloni:stop clima di sospetti nel Centrodestra"

"Molto soddisfacente, abbiamo ottenuto da Berlusconi risposte incoraggianti". Con queste parole il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa risponde alla domanda di Affaritaliani.it su come sia andato l'incontro di ieri tra Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Villa Certosa in Sardegna, al quale ha partecipato anche La Russa.

"Il quesito principale che abbiamo posto a Berlusconi è se nel futuro immagina possibili accordi ibridi dopo le prossime elezioni politiche o se pensa che l'unico futuro sia il Centrodestra unito, o al governo o all'opposizione. E la risposta è stata incoraggiante", sottolinea l'ex ministro della Difesa. "Poi Giorgia (Meloni, ndr) ha detto in modo molto chiaro che non è contenta di guardare gli alleati come se fossero avversari e quindi ha chiesto a Berlusconi di aiutarci a creare all'interno del Centrodestra un clima di lealtà e di amicizia. Anche in questo caso le risposte sono state incoraggianti. La terza questione - spiega ancora La Russa è il torto che oggettivamente abbiamo subito sul cda della Rai. Bene che il leader di Forza Italia lo abbia riconosciuto, ma gli abbiamo risposto che non è bello e non è neanche il momento di discutere di poltrone. Ora ciò che interessa a Fratelli d'Italia è parlare di politica".

Probabilmente il problema vero è il rapporto con Matteo Salvini... "Vogliamo che non ci sia un clima di sospetti, on è nel nostro interesse il sospetto reciproco. Sono sicuro che anche Salvini risponderebbe a questa domanda nello stesso modo. Berlusconi, con la sua storica e riconosciuta autorevolezza, si è impegnato personalmente con Giorgia e con noi a costruire un clima di leale collaborazione".

Fratelli d'Italia conferma il no all'ipotesi di partito unico o di federazione del Centrodestra? "Non è neanche il caso di parlarne finché una parte della coalizione è in maggioranza e un'altra all'opposizione. Se mai si aprisse questa ipotesi la pre-condizione anche solo per iniziare a discutere è che siamo o tutti in maggioranza o tutti all'opposizione", chiarisce il senatore La Russa.