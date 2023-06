Bersani scuote il Pd di Elly Schlein: "Gli elettori di Sx sono scoglionati"

Bersani scuote il Pd: "Vogliamo farci vedere insieme su un palco non a parlare di alleanze ma di problemi che interessano alle persone?"

Costruire un'alternativa al Centrodestra prima che gli elettori di sinistra, dopo il clamoroso flop delle elezioni amministrative, si "scoglinino" prima del tempo, è una priorità non più procrastinabile. È questo in sintesi il messaggio lanciato ieri dall'ex segretario del Pd Pierlugi Bersani, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber, all'intera Sinistra, compresi i 5S.

"La destra ha un governo e una coalizione, due cose che attraggono gli elettori. Il Pd e gli altri partiti hanno un’opposizione da fare e mostrare che è in costruzione una possibile alternativa, perché sennò gli elettori di centrosinistra sono demotivati, che siano elettori dem, dei Cinquestelle o altri", ha spiegato Bersani.

Il "campo largo" non significa nulla, perché quel che serve è innanzitutto dimostrarsi uniti almeno su alcuni principi fondamentali: "Vuoi fare vedere che la gente di sinistra non è scomparsa? È solo scaglionata per ora, scusate il termine. Vuoi far vedere che su due o tre temi come giustizia, sanità e fisco sei presente? Vogliamo farci vedere insieme su un palco non a parlare di alleanze ma di problemi che interessano alle persone?".