"Bestia chi non indossa la mascherina". Il video con il nuovo show di De Luca

Fase 2: De Luca, chi non indossa la mascherina e' una bestia - "Per tornare a fare footing bisognera' attendere 2-3 settimane". Lo ha detto su Fb il governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha anche annunciato l'individuazione di "aree dedicate dove consentire anche la corsa senza mascherina". "Chi non indossa le mascherine - ha ammonito il presidente della Regione Campania - e' una bestia perche' non ha rispetto per anziani e famiglie e perche' non ha rispetto per il lavoro immane fatto dalla Regione per consegnarle". De Luca ha anche annunciato che, successivamente, le mascherine saranno disponibili anche nei supermercati come nelle farmacie. "Noi - ha detto ancora - le abbiamo prodotte, acquistate e consegnate a 2,5 milioni di famiglie" per questo "deve corrispondere un atteggiamento di responsabilita'".



Fase 2: De Luca, sindaci facciano rispettare uso mascherine - "I sindaci hanno il potere e il dovere di far rispettare l'ordinanza della Regione Campania che impone l'obbligo delle mascherine: vale per le forze dell'ordine ma anche per i sindaci, che io ringrazio". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Fb. "Tantissimi sindaci - ha continuato - hanno collaborato e segnalato situazioni di emergenza altri se ne infischiano e non e' possibile. Quindi organizziamo i servizi di pattugliamento della polizie municipali: noi interverremo con le forze dell'ordine".

Fase 2: De Luca, in Campania e' gia' iniziata - "La fase 2 in Campania e' gia' cominciata, anche se non molti a livello nazionale se ne sono gia' accorti". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca il quale ha anche sottolineato che, a livello nazionale, "e' ripreso in grande stile il litigio e l'accapigliamento". "Per noi in Campania - ha evidenziato de Luca - la 'fase due' significa cose chiare ma anche cose straordinarie: decideremo quello che decideremo e faremo quello che faremo facendo ogni due settimane le verifiche".

Fase 2: De Luca, piano socio economico da quasi un miliardo - "Una delle iniziative piu' importanti che ci sono state in Italia e' il Piano Socio-Economico della Regione Campania che vale quasi un miliardo: lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto". Lo ha sottolineato su Fb il governatore della Campania Vincenzo De Luca.