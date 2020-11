"Biden fa felici Merkel e Macron. Sovranismo finito? Ma figuriamoci!"

Biden non ha stravinto come dicevano i sondaggi ma al 99% sarà presidente degli Stati Uniti. Dove ha sbagliato Trump? Colpa della gestione del Covid?

"Sicuramente la gestione del Covid ha influito, non solo per i suoi aspetti sanitari ma perché la crisi economica che ne è seguita ha offuscato i risultati straordinari delle politiche economiche e fiscali di Trump dei primi tre anni".

La sconfitta di Trump è un duro colpo anche per i sovranisti europei e italiani. Che lezione ne traete?

"Non credo sia un duro colpo, è una dinamica americana difficilmente replicabile in Italia o in Europa. Quello che invece è molto simile è la demonizzazione dell’avversario, l’aver costruito per anni il “mostro Trump” attraverso una valanga di stereotipi e fake news, con i principali social media che si permettono di fare politica censurando il Presidente degli Stati Uniti d’America. Questo ci insegna che il mainstream ricorre ad ogni mezzo per sradicare i “corpi estranei” pericolosi per la sua narrazione. Ed è quello che ci dobbiamo preparare ad affrontare noi, quando gli italiani ci chiameranno a governare la nazione".

La destra italiana, non solo Salvini, aveva puntato tutto su Trump, ora come cambiano i rapporti con Biden alla Casa Bianca?4. Gli Usa resteranno partner privilegiato dell'Italia anche con Biden?

"Noi guardiamo sempre con rispetto al voto nelle altre nazioni. Spetta agli americani e non a noi scegliersi il loro Presidente. Dal punto di vista del nostro interesse nazionale noi pensiamo che sarebbe stato più utile un secondo mandato Trump piuttosto che una nuova gestione democratica. Perché quando Biden era vice di Obama e Hillary Clinton era segretario di stato abbiamo visto l’amministrazione Usa sostenere acriticamente le primavere arabe e spianare la strada al fondamentalismo islamico, dalla Siria alla Libia, e all’immigrazione incontrollata che abbiamo pagato noi. Detto questo, i rapporti tra Italia e Usa sono stati, sono e resteranno solidi a prescindere da chi sarà il nuovo Presidente".

Come cambieranno i rapporti tra Usa ed Unione europea senza Trump?

"Trump ha spostato l’asse della sua politica estera dall’Atlantico al Pacifico, dall’Europa verso la Cina che ha correttamente individuato come la principale minaccia per l’Occidente. E tutti i principali analisti ci dicono che, al di là dei toni forse diversi, sul dossier Cina Biden si muoverà in sostanziale continuità con Trump. Molti a sinistra vedono in Biden l’alfiere di un nuovo rapporto con l’Europa: forse questa può essere una buona notizia per Merkel e Macron, non so se ci sia da festeggiare in Italia. Trump è stato accusato di aver aperto la guerra commerciale contro l’Europa: a parte che i dazi sul caso Airbus nascono con Obama, ma Trump ha individuato nel surplus commerciale tedesco un nemico. Anche noi italiani, per altri versi, abbiamo lo stesso problema. Se avere Biden significherà continuare ad accettare passivamente il surplus commerciale tedesco, sarà buono per la Germania ma non per noi".

Il sovranismo nel mondo è finito per sempre?

"Ma figuriamoci! Anche i più feroci oppositori di Trump si sono dovuti arrendere al fatto che il cosiddetto “trumpismo” non è un incidente della storia ma un sentimento profondamente radicato in metà degli americani. A maggior ragione non può finire da noi quella tendenza culturale che vuole rimettere al centro la difesa delle identità, dei confini nazionali, dei valori tradizionali, dell’economia reale, contro le astrazioni ideologiche del politicamente corretto. Oggi più che mai, con o senza Trump, queste idee sono vive e in Italia potenzialmente maggioritarie. Su scala internazionale una eventuale sconfitta di Trump porterà a un nuovo fermento nella galassia dei conservatori e dei sovranisti in cui noi, grazie al ruolo di Giorgia Meloni come Presidente dei Conservatori europei, giocheremo una partita importante".