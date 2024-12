Bignami (Fratelli d'Italia) esclude categoricamente il rimpasto di governo

L'uscita di Borghi non era comunque concordata con i vertici della Lega



"No, direi proprio di no". Con questa risposta secca e chiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, interpellato da Affaritaliani.it, esclude l'ipotesi di un rimpasto di governo come evocato dal senatore della Lega Claudio Borghi.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, l'uscita di Borghi - storico economista della Lega e capogruppo in Commissione Bilancio del Carroccio a Palazzo Madama - non era concordata con i vertici del partito. Ai suoi più stretti collaboratori lo stesso Borghi ha confidato: "A dire la verità stavo parlando in generale. L'avevo anche consigliato ai tempi del governo gialloverde dicendo di sostituire Tria, Trenta e Toninelli... Però non mi ascolta mai nessuno".



E non c'è quindi, almeno per il momento, la richiesta ufficiale di un rimpasto legata chiaramente all'assoluzione di Matteo Salvini a Palermo nel processo Open Arms e al suo desiderio evocato di tornare alla guida del ministero dell'Interno.



