Caro-bollette, decreto da 5 miliardi entro una settimana. Esclusivo

Caro-bollette, intervento a favore soprattutto di piccole e medie imprese



E' in arrivo entro una settimana - il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi martedì 15 o mercoledì 16 febbraio - un nuovo decreto per abbattere i costi delle bollette di luce di luce e gas. "Siamo a buon punto" spiegano ad Affaritaliani.it autorevoli fonti di governo.



Mario Draghi ha escluso un nuovo scostamento di bilancio che, oltre al via libera del Parlamento (scontato) dovrebbe ottenere anche l'ok dell'Unione europea (molto meno scontato), quindi si va verso un decreto legge che verrà finanziamento - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare - da risparmi di bilancio. Il ministro Franco e i tecnici del Mef stanno lavorando d'intesa con Palazzo Chigi e la cifra, salvo colpi di scena dell'ultima ora, dovrebbe essere di 5 miliardi di euro.



Uno stanziamento non da poco destinato soprattutto ad aiutare le piccole e medie imprese e gli artigiani fortemente penalizzati dal boom delle bollette di gas e luce. Politicamente si tratta di una vittoria della Lega di Salvini che sono settimane che stanno portando avanti la battaglia per abbattere i super-costi energetici.



Non dovrebbero esserci problemi perché il decreto, come risulta ad Affaritaliani.it, ha già avuto il via libera di tutte le altre forze della maggioranza di governo. Serve l'ultimo passo, una settimana, per limare l'intervento e decidere esattamente i risparmi di bilancio per reperire i fondi per il nuovo decreto.

