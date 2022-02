Bollette, verso decreto da 6 mld: clima disteso dopo la "strigliata" di ieri

Verso il decreto da 6 miliardi contro il caro bollette, clima disteso in cabina di regia

La cabina di regia con i capidelegazione della maggioranza ha esaminato il decreto legge contro il caro energia. All’illustrazione del decreto hanno partecipato il premier Draghi, il sottosegretario alla Presidenza Garofoli, i ministri Franco, Cingolani, Orlando, Gelmini, Brunetta, Giorgetti, Patuanelli, Speranza e Bonetti.

Il provvedimento potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, forse alle ore 16. Durante l’incontro non si sono registrate frizioni, secondo quanto riportano fonti di governo all’Adnkronos non si è fatto "alcun cenno" alla strigliata di ieri.

Sul provvedimento contro il caro energia si sta ancora lavorando, il sussidio dovrebbe aggirarsi sui “6 miliardi sulle bollette, ma le cifre non sono ancora chiare", spiegano le stesse fonti. Intanto, oggi è attesa la chiamata tra Biden e Draghi.

LEGGI ANCHE

Governo, Draghi pronto a dimettersi, tra pochi giorni. Elezioni a giugno

Loggia Ungheria, Davigo ha agito in buonafede: il reato commesso è l'inumanità

Governo, Draghi urla: "Trovatevi un altro. Non siamo qui a scaldare la sedia"