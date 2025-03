Gaza, Bonelli: "Europa vigliacca, muta di fronte all'ennesimo errore di Netanyahu"

"A Gaza il genocidio prosegue per realizzare i piani di Trump e Netanyahu di portare i palestinesi fuori dal loro territorio uccidendoli giorno dopo giorno"



"I governi europei parlano di riarmarsi, per difendere l’Europa e il diritto internazionale. Ma di fronte alla violazione del diritto internazionale a Gaza l’Europa è muta. E’ muta di fronte all’ennesimo orrore provocato dalle bombe di Netanyahu". Lo afferma ad Affaritaliani.it il co-portavoce dei Verdi e co-leader Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli dopo i pesanti bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza che hanno interrotto la tregua e provocato centinaia di vittime.



"Un’Europa vigliacca e dalla doppia morale. A Gaza il genocidio prosegue per realizzare i piani di Trump e Netanyahu di portare i palestinesi fuori dal loro territorio uccidendoli giorno dopo giorno. Giorgia Meloni dove sei? Dov'è la mamma, la cristiana Giorgia? Perché ha voltato le spalle all’ingiustizia e alla violenza subita dal popolo palestinese?", conclude il co-portavoce dei Verdi Bonelli.



