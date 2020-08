Bonus Inps chiesto da 5 parlamentari, ma dato a 3. Zaia e M5S: "No a privacy"

Il bonus Inps è stato chiesto da cinque deputati ma solo tre avrebbero ottenuto il bonus destinato alle partite Iva. Secondo quanto riporta Repubblica sarebbero due leghisti e un 5Stelle.

Bonus Inps, Zaia, non nascondersi dietro privacy

"Io ho gia' chiesto ai consiglieri di darmi un ragguaglio e speriamo di chiudere il tutto entro la giornata. Per quanto riguarda il mio partito il segretario e' stato chiaro parlando di sospensione. L'appello che faccio a tutte le forze politiche, con il cuore in mano, e' quello di non trincerarci dietro alla privacy altrimenti non ne usciamo e tra la gente resterebbe il sospetto. Chiedo che tutti chiariscano la loro posizione e mi rivolgo a tutto il consiglio regionale. Facciamo un #metoo al contrario in cui ognuno chiarisce la sua posizione". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento in merito ai bonus covid che sarebbero stati indebitamente ricevuti da politici anche appartenenti alla Lega.

INPS: CRIMI, 'DEPUTATI RINUNCINO A PRIVACY, CHIEDERO' DI FIRMARE DICHIARAZIONE'

"Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus, chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l'Inps a fornire i dati di chi ha usufruito del bonus. Un fatto cosi grave non può passare senza conseguenze. Spero che tutti i partiti si muovano nella stessa direzione, lo dobbiamo a chi sta soffrendo le dure conseguenze di questa pandemia". Lo dichiara Vito CRIMI, capo politico del M5S e viceministro dell'Interno.

Bonus Inps: Rosato, nessuno di Iv ha chiesto bonus. Inps smentisca

"Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell'Inps e' barbaro. A noi di Italia Viva non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il bonus. Invitiamo formalmente Inps che ha diffuso questa informazione a smentire la notizia del nostro coinvolgimento o a rendere pubblici i nomi". Cosi' Ettore Rosato di Iv.

BONUS INPS: BELLANOVA "RENDERE PUBBLICI NOMI PARLAMENTARI"

"Ritengo ci sia una sola cosa da fare: l'Inps renda pubblici i nomi dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus. Buttare fango su un'intera categoria, con notizie fatte trapelare in questo modo, e' inaccettabile. E' come gettare la pietra e nascondere la mano. Se ci sono parlamentari o consiglieri regionali che hanno incassato il bonus da 600 euro a fronte di indennita' mensili rilevanti e' bene che vengano alla luce. Ne hanno da guadagnare tutti, soprattutto la politica". Cosi' la Ministra Teresa BELLANOVA, capodelegazione al Governo e Presidente di Italia Viva.