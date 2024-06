Borghi: "Sovranità? Chiedete a Mattarella. Secondo lui, è italiana o europea?"

"Dopo quindici anni di forsennata e non autorizzata cessione di sovranità a Bruxelles le cose non vanno certo meglio. Anzi..."

"Non ho chiesto le dimissioni di Mattarella. Basta leggere il tweet, c'è scritto 'se pensasse che la sovranità è europea allora dovrebbe dimettersi', ma non ho scritto dovrebbe dimettersi. Qualche giornalista dovrebbe chiedere a Mattarella se ritiene che la sovranità appartenga all'Italia o all'Unione europea". A parlare con Affaritaliani.it è l'uomo del giorno, il senatore della Lega Claudio Borghi.

L'Italia dovrebbe riconquistare anziché cedere altra sovranità all'Ue? "E' proprio lo slogan della nostra campagna elettorale che va in questa direzione. Dopo quindici anni di forsennata e non autorizzata cessione di sovranità a Bruxelles le cose non vanno certo meglio. Anzi...".

Per Borghi "recuperare sovranità significa ad esempio gli aiuti di Stato. Gli altri Paesi li danno a go go e da noi invece ci mettono sempre i bastoni tra le ruote, basti pensare alla questione delle banche. Tutti ormai sanno che così non funziona. Pensiamo anche all'Oms, l'Unione europea non vedeva l'ora di approvare il trattato pandemico che per fortuna lo abbiamo fermato. Se fosse passato, avrebbe ceduto anche la sanità a un organismo sovranazionale come l'Oms".

Recuperare anche la sovranità monetaria? "Quello che penso lo sanno tutti, ma non è all'ordine del giorno. Mi accontento di passare da un orribile più Europa a un sano più Italia. Inutile parlare o pensare di fantapolitica, iniziamo a invertire la rotta e a riprenderci un po' di sovranità nazionale", conclude Borghi.