Vannacci: "Borrell si compri una mimetica e vada nelle trincee a combattere"

Ucraina, Vannacci: "Borrell continua la sua ingiustificata ingerenza sugli stati sovrani"



"Borrell continua la sua ingiustificata ingerenza sugli stati sovrani che, ricordiamolo, sono gli unici che possono decidere il loro coinvolgimento a sostegno dell'Ucraina". Il generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega intervistato da Affaritaliani.it, critica in modo molto aspro le affermazioni fatte a Cernobbio dall’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, secondo il quale 'sarebbe molto meglio se l’Italia permettesse all’Ucraina di usare le armi per colpire le basi russe nel territorio russo'.

"Lo Stato italiano ha deciso, correttamente, di limitare l'uso delle armi cedute all'Ucraina al territorio ucraino. Vi sono stati dell'Unione, come l'Austria, che hanno deciso di non cedere alcuna arma all'Ucraina. Se vuole combattere, Borrell, invece di cercare di ingerire nelle questioni interne degli stati sovrani, si compri una mimetica e vada nelle trincee insieme a tutti i sostenitori della guerra ad oltranza", attacca Vannacci.

"Quello che è ancora più preoccupante è che vi sia nel Parlamento europeo una mozione a guida Partito Popolare Europeo (europarlamentare Farsky Jan del PPE) per sostenere quanto affermato da Borrell, ovvero la pressione su quegli stati che hanno imposto le restrizioni sull'impiego delle armi affinché le rimuovano", conclude l'europarlamentare leghista.