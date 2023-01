Brennero, Salvini ha chiesto la procedura di infrazione Ue per l'Austria

Brennero, Salvini: “Ho chiesto la procedura di infrazione per l'Austria, danneggia i nostri autotraportatori”

Non fa passi indietro sulla questione del Brennero Matteo Salvini, nel corso di un convegno di Conftrasporto. "In questi 96 giorni ho portato pazienza, ho scritto lettere, ho incontrato ministri – ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e trasporti – Non è possibile che i trattati valgano per alcuni e non per altri. Non è possibile che l'Austria si faccia gli 'stracavoli' suoi, impedendo il lavoro agli autotrasportatori italiani; se c'è un trattato che norma la libera circolazione delle merci, non può esserci un divieto d'accesso”.

Per questo motivo “ho scritto al commissario europeo dei trasporti per avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria, che non può danneggiare le imprese di autotrasporti italiane, si tratta di concorrenza sleale. Inoltre, in tal senso, il tunnel di base del Brennero, con lo sviluppo dell'alta velocità ferroviaria, resta un asset fondamentale” E ha chiosato: “Se non la riusciamo a risolvere con le buone maniere, con i tavoli di confronto tecnico, con la buona educazione, con il rispetto dei trattati internazionali vi aspetto e andiamo insieme al Brennero”.