“Brigate di cittadinanza”: compaiono a Massa i primi epigoni di Grillo

Beppe Grillo, l'ultima trovata che raccoglie proseliti: "Le brigate di cittadinanza"

Giusto dieci giorni fa avevamo scritto un articolo sul “discorso del passamontagna” pronunciato da Beppe Grillo alla “manifestazione contro la precarietà”, tenutasi a Roma. Il demagogo genovese aveva letto un foglietto dichiarando: "Siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite".

La chiamata all’azione incappucciata aveva prodotto forti reazioni nel mondo politico e nei cittadini, anche perché Elly Schlein, che ha uno speciale radar per intercettare i guai, era venuta alla manifestazione all’ultimo momento infognando il Pd nelle polemiche che poi sono seguite.

Successivamente - come fa sempre - dopo aver tirato il sasso Grillo ha cercato di nascondere la mano, buttandola sullo scherzo innocente, sapendo però bene che qualcuno lo avrebbe preso sul serio. E in un Paese come l’Italia non potevano mancare gli epigoni, e cioè, i Savonarola de noantri.

Massa Carrara, arrivano gli attivisti emuli degli "eco-devastatori" di Ultima Generazione

E così a Massa Carrara gli attivisti di “Massa insorge” hanno costituito le “Brigate apuane di cittadinanza”, le Bac. Sabato scorso quattro svalvolati si sono presentati sul lungomare di Massa, dove il supposto leader ha letto un farneticante comunicato dopo aver incappucciato alcuni parchimetri sul lungomare come "protesta" per l’aumento delle tariffe comunali.