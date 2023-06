Beppe Grillo gioca a fare il comico: "Le mie parole a Roma? Solo uno scherzo"

Beppe Grillo fa dietrofront sul discorso pronunciato alla manifestazione a Roma: "Solo uno scherzo"

Continua a far discutere il piglio provocatorio e, a volte, indecifrabile, di Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle. C’era anche lui alla manifestazione organizzata a Roma lo scorso sabato contro la precarietà dal leader del partito, Giuseppe Conte, e le sue parole, pronunciate in un discorso a mò di comizio, non sono passate inosservate.

"Siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite", così Grillo ha parlato alla sua piazza. Ma in men che non si dica un'ondata di polemica si è alzata, a destra e a sinistra, su tutti i canali di informazione che lo hanno colpevolizzato di incitazione alla violenza con il termine "brigate".

"Per favore fermatevi, era una boutade (battuta, ndr). Ma è possibile che prendete tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po'. Fermatevi perché mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente". Giunge oggi la replica di Grillo, in un video pubblicato su Twitter, che ironizza e in qualche modo ridimensiona le sue frasi "brigate di cittadinanza" con il "passamontagna" pronunciate nel corso della manifestazione.