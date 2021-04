Calderoli in quarantena: sul volo con un positivo alla variante indiana

"Certo che se la fiducia al ministro Speranza si fosse votata oggi...La settimana scorsa avendo finito tardi il giovedì in Senato ho preso l'aereo del venerdì mattina Roma-Milano, da Fiumicino, aereo decollato con un ritardo notevole avendo dovuto caricare bagagli di viaggiatori che non erano ancora presenti a bordo. Dopo 45 minuti di attesa questi quaranta/cinquanta passeggeri provenienti dall'India, che erano dispersi nello scalo, salgono a bordo e il volo seppur in ritardo finalmente parte. Questa mattina mi arriva una mail del ministero della Salute in cui mi si avvisa che su quel volo di sei giorni prima, Roma-Milano, è stato riscontrato un passeggero con un confermato caso di Covid 19 con variante indiana sospetta e pertanto mi viene imposto un periodo di 14 giorni di quarantena, a cominciare dal giorno del sospetto contatto, quindi da venerdì 23 aprile, e un'ulteriore settimana di controllo". Lo racconta il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli (Lega). "Ovviamente - prosegue - ho subito fatto un tampone rapido che ha dato esito negativo e un tampone molecolare di cui aspetto per domani la risposta, adesso resto 'quarantenato' a Roma senza poter tornare a casa, ma al di là del disagio mi pongo alcuni interrogativi. Intanto ovviamente per una settimana ho svolto la mia attività al Senato, ho presieduto l'Aula, ho partecipato ai lavori, ho inevitabilmente incontrato centinaia di persone. Per cui ha senso una mail dopo una settimana e quindi dopo la possibile trasmissione da parte a chissà quando persone?". "Inoltre - aggiunge - ho la certezza che un altro passeggero a bordo con me di quel volo al momento non ha ancora avuto nessuna comunicazione da parte del ministero e infatti oggi ha preso regolarmente un volo Roma-Milano per tornare a casa, diventando quindi un potenziale veicolo di trasmissione. Ma questo è il tracciamento che riusciamo a realizzare? Da quanto tempo è che vediamo le terribili immagini che arrivano dall'India? Quanto tempo è passato prima che il ministro della Salute si decidesse a imporre un divieto dei collegamenti dall'India che già da tempo doveva essere imposto? Perché non è stato fatto nulla venerdì scorso per evitare a 50 possibili vettori del virus di viaggiare su un nostro aereo Roma-Milano? Senza contare i voli che stanno arrivando in questi giorni dall'India. Ieri ho votato no alla sfiducia al ministro Speranza, oggi francamente ci farei una bella riflessione sopra...".