Calenda al vetriolo contro Elon Musk: "Si sente Dio e ci dice di far figli"

"Il problema del calo demografico in Italia è grave. Ma la dichiarazione di Elon Musk è assurda, perché sembrava che si sentisse Dio. 'Italiani fate più figli'. Ma chi si crede di essere? Non è perché ha fatto i soldi, allora può venire in Italia a dirci cosa fare. Questi sono dei ricchi, viziati plutocrati digitali. Bisognerebbe davvero ritrovare l'orgoglio nazionale di dire a Elon Musk che, sì, fa delle bellissima macchine con la Tesla, ma quando viene qui a dirci cosa fare come se fosse Dio, allora può tornarsene da dove è venuto" lo ha detto il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, a margine della sua partecipazione ad Atreju, a Castel Sant'Angelo.

