Calenda, dopo lo strappo con il Pd tutte le strade portano a Renzi

Calenda, la scelta obbligata è il matrimonio con Renzi

A Calenda non resta che il matrimonio con Renzi. Lo strappo col PD porta come conseguenza la fine dell'intesa tra Azione e Più Europa. Bonino e Della Vedova infatti restano alleati del Pd alle elezioni del 25 settembre. Per Calenda sono guai perché aveva evitato la farraginoso e complessa raccolta delle firme (chiedere a Marco Rizzo per capire che cosa significa) proprio grazie all'accordo con Più Europa. Ora però il leader di Azione dovrà raccogliere le firme in tempi record o stringere un'alleanza con Renzi e Italia Viva che non deve passare sotto la scure della legge sulla raccolta delle firme. Probabile la seconda strada ovvero il.polo centrista e draghiano Calenda-Renzi.