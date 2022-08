Calenda: "Lascio l'alleanza con il Pd, non c'è serietà in questa alleanza"

Calenda dà l'addio al Pd e all'alleanza con Letta

"Il mio incontro con Letta si è basato principalmente sulla possibilità di evitare scelte inquietanti. Oggi mi trovo a fianco delle persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi e persone che hanno demolito tutto il lavoro che è stato fatto, compreso il mio al Mise. L''Italia ha bisogno di un grande partito socialdemocratico e liberale. Allora ho fatto un negoziato con Enrico Letta, ho detto, 'cerchiamo di costruire una alternativa di governo, in fondo siamo simili, abbiamo la credibilità, facciamo un'Italia che non promette ma realizza". Così Carlo Calenda in diretta a "Mezz'ora in più" su Rai Tre con Lucia Annunziata.

"Due giorni fa sono andato da Enrico Letta e gli ho detto che avrei rinunciato i collegi, in cui io avrei tenuto il 10% e il restante 90 a lui. È come se la sinistra avesse sempre paura di non trovare se stessa. Non c'è dentro serietà e onore a fare politica così. Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza pochi minuti prima di entrare in trasmissione. Questa coalizione è fatta per perdere. La reazione è di grande dispiacere, anche da parte mia, forse sono stato ingenuo. Non credo che ci sia più la possibilità di raccontare un'alleanza come la nostra, Letta lo sapeva benissimo che cosa sarebbe successo".

"È la decisione più sofferta - ha aggiunto - che ho preso da quando ho cominciato a fare politico. Ed è questo l'elemento che mi fa decidere, ho deciso di fare politica nel 2018 quando il Pd prese il minimo storico, e l'ho fatto per contrastare il populismo becero, pensavo che il Pd fosse l'unico argine, poi il Pd ha preso una strada differente. Questa legislatura ha visto tutto il contrario di tutto, e due sono stati i punti di rottura, l'incapacità di trovare un nome diverso a Mattarella e l'ingnominia internazionale della caduta di Draghi".

"Renzi non l'ho sentito" ha detto Calenda. "Ci parlerò? Certo, ma terrò un tasso di idealità molto forte - ha aggiunto - Di certo ho ricevuto negli ultimi due giorni una quantità di contumelie dai renziani come mai nella mia vita".