Cambia il test di Medicina dal 2025: si entrerà dopo un semestre ad accesso libero. Tutte le novità

Test di Medicina, accesso libero e poi selezione: decisivo il primo semestre per entrare

Grandi novità per il test di Medicina del 2025, la ministra Anna Maria Bernini ha deciso di apportare significative modifiche per l'esame di ammissione a questa facoltà. Si entrerà dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti. La novità è stata presentata oggi in Senato dal presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti e dal presidente della commissione Sanità, Francesco Zaffini. Il governo spera di introdurre la novità già dall'anno accademico 2025-2026, ma dipende dai tempi parlamentari. I posti arriveranno a 25 mila, oggi sono circa 20mila.

Le nuove prove d’ammissione si baseranno maggiormente sulla valutazione delle discipline fondamentali, superando il modello attuale dei test casuali, come ha annunciato la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Cambierà, dunque, il sistema di selezione ma rimarrà l’impianto a numero chiuso che sarà però ampliato. L’intenzione della ministra Bernini è quella di creare un sistema più equo e meritocratico che permetta una valutazione migliore delle "competenze" e delle "attitudini" degli studenti. L’annuncio è stato fatto nel corso di un'interrogazione parlamentare.