Giovedì, 21 maggio 2020 - 13:29:00 Camera, ok alla tutela dei medici dalle aggressioni: ddl torna in Senato Camera, ok alla tutela dei medici dalle aggressioni: ddl torna in Senato. Sono 427 i voti favorevoli, 0 contrari e tre gli astenuti

Camera, ok alla tutela dei medici dalle aggressioni: ddl torna in Senato Via libera unanime dell'Aula della Camera al ddl che introduce misure a tutela dei medici e dei professionisti sanitari dalle aggressioni sul posto di lavoro. I voti favorevoli sono 427, nessun voto contrario e 3 astenuti. Il provvedimento, già approvato dal Senato ma profondamente modificato durante l'esame da parte di Montecitorio, torna quindi a Palazzo Madama per la terza lettura.