Camera, regalo di Natale ai deputati: 5.500 € per tablet, pc e smartphone

Camera, il cashback di Natale per tutti i deputati. La norma beffa

Il governo Meloni è impegnato a ridurre i costi con la manovra di bilancio, ma alla Camera c'è chi va controcorrente e invece le spese le aumenta. Giovedì scorso - si legge su Repubblica - è stato firmato un provvedimento pro-deputati. Un cashback da 5.500 euro. Mentre l'esecutivo sforbicia il Reddito di cittadinanza, taglia lo sconto sul caro benzina, destina le briciole alla sanità (2 miliardi già mangiati dall’inflazione), gli onorevoli si sono regalati, senza troppa pubblicità, un maxi-bonus per comprarsi tablet, smartphone, schermi a 34 pollici, Airpods e pc. La misura è stata decisa dai questori della Camera. Giusto un mese prima di Natale. In calce ci sono le firme di tre deputati: Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia, Alessandro Manuel Benvenuto della Lega e Filippo Scerra del M5S.

In allegato al provvedimento, - prosegue Repubblica - c’è un elenco di beni rimborsabili da Montecitorio, dunque dai contribuenti, lungo quanto una lista della spesa: portatili, smartphone, tablet completi di accessori, cuffie come le costose Airpods della Apple, monitor fino a 34 pollici (la scorsa legislatura erano 32, meglio abbondare). Già prima del voto qualche parlamentare aveva storto il naso per il gruzzolo troppo esiguo riservato agli acquisti tecnologici. Racconta un ex questore di Montecitorio: "Dicevano che 2.500 euro non bastavano. Ma visto che si trattava di un provvedimento una tantum, che viene stabilito all’inizio del mandato, non abbiamo pensato di ritoccarlo".