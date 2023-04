Campania, Schlein commissaria De Luca. In arrivo Susanna Camusso commissaria

Il Pd commissaria De Luca in Campania, arrivano Camusso e Misiani

Battaglia interna nel Pd sulla figura di Vincenzo De Luca. A seguito della mancata approvazione dell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l'incarico di Commissaria del PD a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo Commissario del PD regionale della Campania. Le proposte di commissariamento della Segretaria Nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia.

Il Pd ha annunciato il commissariamento del Pd della Campania e di Caserta. "Io non so se avrà un costo, di che tipo: avrebbe un costo molto maggiore non essere conseguenti alla promessa di trasparenza, di ricostruzione e di rispetto delle regole". Lo dice Elly Schlein dal palco della festa del Domani, a Modena. "Noi affronteremo sempre così La settimana scorsa si è dimesso Franco Roberti da presidente della Commissione di garanzia perchè era stato impossibile certificare l'anagrafe degli iscritti a Caserta. Oggi ho chiesto a Sisanna Camusso di essere commissaria della provincia di Caserta e Misiani commissario in Campania. Avevamo denunciato delle situazioni opache, con pacchetti di tessere, capibastone o persone che si sentono padroni delle tessere. Non voglio che questo dia l'impressione che abbiamo un problema generalizzato. nelle primarie problemi di queso tipo le abbiamo avute in territori molto ben localizzati e da segertaria non consento a nessuno di gettare fango sulle persone che si sono alzate e sono andate a votare. Oggi dobbiamo fare scelte per avere chiarezza e trasparenza", aggiunge la segretaria Pd.

De Luca ha reagito, come riporta Repubblica: "Il destino della Campania si decide in Campania, non da altre parti. Né a Roma, né alle Nazioni Unite. Mancano tre anni per le Regionali, ma qualcuno un po’ agitato ha vissuto qualche effervescenza fuori tempo".