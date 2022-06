Mai più Con te! Una canzone per il leader M5S. Ascoltala

M'è tornato in mente addirittura un pezzo musicale inviatomi nel novembre 2019, seguito poi da una versione del testo aggiornata



Nel vedere e nel sentire Conte sfidare l'incauto, brutale e impreparato cittadino, a fargli un solo esempio in cui lui avesse cambiato idea, m'è tornato in mente addirittura un pezzo musicale inviatomi nel novembre 2019, seguito poi da una versione del testo aggiornata.

Conte ha in mano la possibilità di fermare un po', il prossimo 21, la serie di danni che fece iniziare da quel famoso novembre.

Chiedesse a Renzi, con la stessa veemenza usata con l'intimidito cittadino, l'elenco delle sue giravolte e si chiedesse perché il Movimento di Grillo è ridotto in stato comatoso.

Non sono qualificato a scrivere un pezzo serio, ma segnalo un aspetto della Voce del popolo, che ritengo non volgare, simpatica, veritiera e gradevole a sentirsi come canzone.



****

Mai più Con te!

(stile gospel, falsetti ben chiari e decisi)

Doveva durare, già… chissà quanto tempo…

dicesti sì, dissi di sì

Va bene! Va bene…

Doveva durare quel nostro strano amore, sì,

anche, certo se fu, amore combinato

Mi conoscevi eppur mi hai sposato

da buonafede... certo ispirato...

ma la persona che l'ha combinato, lo dicono tutti che fosse un po’ matta sì... mattarella,

e non volle capire ch’io non potevo restare a guardare, a subire, da pecorella ...

(pateticamente serio)

… e quel che resterà sempre in me

è tristezza e un gran rimpianto … sì…

e stemmo insieme apparendo felici

tra speranze di amici sia per te che per me

come ogni coppia avevam dei problemi

ma non immaginavo che finisse così!

(inizio tono arrabbiato con crescendo culminante col Mai più…)

Un’apparenza ingannatrice

avevi creato come ben ti si addice

e quel matrimonio da te simulato

a pesci in faccia ben presto finì…

No! No! No! No! No! No! No! No! No!

Non voglio vederti! Non voglio ascoltarti! Non voglio parlarti! Non voglio pensarti,

No! No! No! No! No! No!

No! No! No! No! No! No! No! No! No!

Non voglio incontrarti neanche in un sogno, mi sveglierei... rischiando un infarto

No! No! No! No! No! No! No! No! No!

Mai più Con te! Mai più Con te! Mai più Con te! Camaleonte!

Never with you again! Never with you again! Never with you again, Chameleon!

Sei arrivato in sordina non mostravi supponenza,

t'hanno messo tra di noi, dono della Provvidenza!

Per due volte Capo mio, per due volte fu un addio,

Ora, come nuovo, dici “Ecco, sono un buon partito nuovo...”

(Riprendere con ancora più rabbia…)



Mai più Con te! Mai più Con te! Mai più Con te, Simulatore!

Never with you again! Never with you again! Never with you again, taroccatore!

Mai più Con te! Mai più Con te! Mai più Con te, che grande attore!

Never with you again! Never with you again! Never with you again, mio traditore!

(Sfumando sul sottofondo con melodia)



Mai più Con te!

Mai più Con te!

Mai più Con te!