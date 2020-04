Caro Conte, con la libertà di culto non si scherza

Forse il problema è proprio questo: aver considerato le Chiese solo come punti di aggregazione e quindi di potenziale contagio da Coronavirus. E questo discende da un altro problema, la ormai sempre più evidente incapacità del Governo di operare scelte politiche senza ripararsi dietro più o meno vasti “comitati tecnico-scientifici” che danno consigli giustissimi ed importantissimi in questa fase, ma che debbono trovare la propria sintesi nella Politica e nelle sue necessarie decisioni.

Forse sarebbe stato più utile parlare francamente con i Vescovi ed ascoltarli. Certo nessuno può dire che le loro posizioni non siano state fin qui collaborative: mentre si sviluppava una quindicina di giorni fa in Italia un surreale ed astratto dibattito sul diritto di andare a pregare in Chiesa, da una parte il Papa invitava i Vescovi a stare accanto al popolo anche durante l’epidemia, invitava alla “inventiva e alla creatività apostolica” per accompagnare il popolo di Dio e stargli più vicino; e dall’altra gli stessi Vescovi e i Parroci hanno inventato di tutto – riprese sul web e celebrazioni dai campanili o sui tetti delle Chiese - per assecondare gli indirizzi del Governo e nel contempo far assistere il Popolo alla Messa, financo ai riti della Settimana Santa e della Pasqua celebrati nel vuoto e nella solitudine.

Ma chi ha potuto immaginare anche solo per un minuto che la Chiesa avrebbe potuto accettare di essere confinata a qualcosa di secondario nel momento in cui si cominciava a riaprire il Paese, ha dimostrato di non conoscere la realtà da un lato e di essere arrogante dall’altro. Era stato evidentemente dimenticato che già il 12 marzo scorso la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana era stata chiara: “Chiudiamo le Chiese non perché lo Stato ce lo impone ma per un senso di responsabilità e di appartenenza alla famiglia umana, esposta ad un virus di cui ancora non conosciamo né la natura né la propagazione”.

Quando all’inizio degli anni ottanta l’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi – non certamente un cattolico praticante ma certamente un politico di grandi capacità - e l’allora Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli firmarono il Concordato che vige fra lo Stato e la Chiesa – in vigore dal 3 giugno 1985 - tutti parlarono di una acquisizione di libertà , anzi “della doppia partita delle libertà”. Da ambedue le parti. Gennaro Acquaviva, che di Craxi era consigliere politico a Palazzo Chigi, parlava della libertà in materia religiosa per tutti i cittadini; Giuseppe De Rita, già Presidente del Censis ed intellettuale cattolico, protagonista del Convegno del febbraio 1974 sui mali di Roma, parlava della totale libertà della Chiesa. Quella di firmare la revisione del Concordato fu una scelta politica di un Governo a guida laica e socialista che riconosceva il ruolo imprescindibile della Chiesa. Certo, allora – sono passati 35 anni - la Politica era qualcosa di più alto e di più ampio contenuto, ma anche adesso è necessario riflettere sul rapporto fra lo Stato e la Chiesa, sulla questione della libertà e sul ruolo che ha la Chiesa nella società italiana. Non è possibile assimilare le parrocchie ai supermercati, ma in realtà è stato fatto di peggio, perché i supermercati non sono mai stati chiusi.

E il Governo avrebbe dovuto anche tenere in conto quello che già il Papa aveva detto parlando da Santa Marta al mattino dello scorso 17 aprile: “Senza popolo e sacramenti è pericoloso, siamo in emergenza, ma la Chiesa ha bisogno di familiarità e di comunità”. Da quel senso di comunità nasce la decisione di mettere a disposizione delle persone in difficoltà 200 milioni di euro, senza la burocrazia che sta conoscendo l’intervento dello Stato. Da quel senso di comunità che è nelle parole di Francesco nasce l’aiuto silenzioso e discreto ai nuovi poveri, ai tanti che fino ad ieri mai avrebbero pensato di andare a chiedere da mangiare. Ci auguriamo che la frattura possa essere ricomposta e siamo certi che la CEI voglia solo un momento di unità. Speriamo che così voglia anche il Governo, che pure non dovrebbe dimenticare i preti e i religiosi che, anziché restare chiusi nelle canoniche e nei conventi, hanno portato gli ultimi conforti a migliaia di moribondi e sono stati i messaggeri dell’ultimo saluto a mogli, mariti e figli. Più di cento fra loro, proprio come i medici, le ostetriche e gli infermieri, non sono tornati né in canonica né in convento, perdendo la propria vita per consolare gli afflitti e curare le anime. Perché con la fede delle persone e la libertà di culto – come con tutte le libertà – non è il caso di scherzare.