Caro Conte, "nobili e sobri si nasce. E Draghi lo nacque..."

Per Mario Draghi, 74 anni, nessun compenso per la impegnativa carica di premier. Una decisione tenuta riservata. Dal suo predecessore grillino, Giuseppe Conte, 57 anni, una reazione irata, resa pubblica, per la sostituzione di Gennaro Vecchione, con donna Elisabetta Belloni, 63 anni, alla guida dei sevizi di sicurezza.

Per difendere le buone cause del popolo, non occorre auto-proclamarsene avvocato. E per dimostrare, nel governo della cosa pubblica, stile e nobiltà da... Conte, non bastano i cognomi. Ma contano i fatti e gli esempi, concreti e non ostentati, tra cui il licenziamento di tutti i collaboratori, esosi e inefficienti, di Giuseppi. Direbbe il principe napoletano, Antonio de Curtis (1898-1967), in arte Totò : “Nobili e sobri si nasce. E Draghi lo nacque....”. O no ?