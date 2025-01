Privati in Fs? Forza Italia: "Nessuna preclusione ma il controllo deve restare della parte pubblica"

"Da parte nostra non c'è alcuna preclusione all'ingresso di privati in Fs, purché la maggioranza resti nelle mani pubbliche"



"Noi siamo sempre stati a favore della liberalizzazione e della collaborazione tra pubblico e privato". Con queste parole Maurizio Casasco, deputato e responsabile economico di Forza Italia, commenta con Affaritaliani.it le parole del vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini che, ad Affaritaliani.it, ha aperto all'ingresso di privati in Ferrovie dello Stato.



"In alcuni casi è possibile privatizzare e in altri, come gli asset strategici controllati dallo Stato, è chiaro che si parla di partecipazioni. Ma non siamo assolutamente contro il privato. Da parte nostra non c'è alcuna preclusione all'ingresso di privati in Fs, purché la maggioranza resti nelle mani pubbliche. Nessuna preclusione figlia della nostra filosofia economica liberale secondo la quale, considerando che c'è anche Italo che è privato, la concorrenza fa crescere tutti gli attori in campo. Ma, ribadisco, il controllo degli asset strategici, come Fs, deve restare della parte pubblica", conclude Casasco.



