"Cashback? Va rivoluzionato. Solo ai giovani e non per tutti"

Il prossimo scostamento di bilancio "arriverà con la presentazione del Def, ritengo intorno alla metà di aprile o al massimo verso il 20 di questo mese". Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze Claudio Durigon. Sull'entità del nuovo extra-deficit, l'esponente della Lega afferma: "Ci sarebbe bisogno di tantissimi soldi, penso che troveremo un punto di equilibrio. Mi auguro che vengano messi a disposizione il maggior numero di fondi possibile. Miliardo più miliardo meno potrebbe essere un intervento simile al precedente (32 miliardi di euro, ndr). Anche se, visti tutti i problemi aperti, probabilmente servirebbe di più".

Durigon poi afferma: "Una grande parte di questi soldi andrà indirizzata agli indennizzi, poi ci sarà una parte per le imprese. Sarà un provvedimento a favore delle Partite Iva e delle imprese, per il rilancio del Paese. La cassa integrazione, per fortuna, è già coperta". Quanto alla politica dei vari bonus, "dipende dalle chiusure, ma - sottolinea il sottosegretario al Mef - la speranza e l'obiettivo sono quelli di riaprire".

E infine il cashback, misura varata dal precedente governo guidato da Giuseppe Conte. "Serve una sorta di rivoluzione. C'è bisogno di una interpretazione diversa del provvedimento e stiamo valutando in maniera approfondita. Un'idea potrebbe essere quella di rivolgere l'intervento ai giovani in modo tale che spendano meno su Internet e si abituino ad andare dai commercianti. Una misura, insomma, che potrebbe diventare positiva per gli stessi commercianti. Fatto così com'è oggi, cioè rivolta a una platea molto ampia e in sostanza a tutto il mondo, non ha molto senso", conclude Durigon.