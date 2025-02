Caso Paragon, Ciriani: "Il Governo denuncerà chi lo accusa di spiare i giornalisti"- VIDEO

"Il governo intende adire le vie legali nei confronti di chiunque, in questi giorni, lo ha direttamente accusato di aver spiato i giornalisti. Come tutti hanno potuto constatare, finora il governo non ha spiato giornalisti, ma se mai li ha portati in salvo". Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo alle interrogazioni di Pd e 5 Stelle sul caso Paragon