Cdx, Malan (FI) passa a FdI: la vendetta della Meloni dopo lo sgarbo sulla Rai

FdI, Malan: non mi sento più di sostenere governo

“Non mi sento più di sostenere col mio voto questo governo", è quanto afferma il senatore Lucio Malan, spiegando il suo abbandono del gruppo di Forza Italia (di cui era vicepresidente) e la sua adesione a FdI, nel corso di una conferenza stampa assieme a Giorgia Meloni.

FDI: MELONI ANNUNCIA ADESIONE MALAN, 'SUA SCELTA CI RENDE FIERI'

Si tratta, ha commentato Meloni durante una conferenza stampa, che "ci rende fieri e ci inorgoglisce". "La famiglia di Fdi si allarga con l'adesione di Lucio Malan - ha dichiarato la presidente del partito - un esponente di grande autorevolezza nella storia del centrodestra, vice presidente vicario del gruppo di Fi al Senato. Noi siamo molti fieri di poterlo annoverare nelle nostre fila per la sua serietà, competenza e compatibilità con le nostre battaglie. Malan non ha mai avuto paura di andare controcorrente, di battersi per la libertà delle idee, come dimostra la sua battaglia contro il ddl Zan, che noi riteniamo non abbia nulla a che fare con la lotta alla discriminazione contro gli omosessuali".

Per la Meloni è l'occasione di ricordare lo sgarbo ricevuto nella partita Rai: "I membri del Cda sono scelti dai partiti, non dal Governo. Le forze politiche si devono assumere la responsabilita' di una roba senza precedenti. Non e' mai accaduto che l'opposizione non fosse rappresentata nel servizio pubblico. Non ne faccio una questione di poltrone, ne faccio una questione di tenuta delle istituzioni", parole che somigliano a una vendetta nei confronti degli alleati (ancora per quanto?) del centrodestra.

"La scelta di Malan dimostra che Fdi è in grado di attrarre classe dirigente - ha detto ancora Meloni - ci sono persone che hanno una grande esperienza, capacità e versatilità che vedono in Fdi il loro naturale approdo. Questo ci rende orgogliosi. Le nostre porte sono aperte alle persone capaci, che hanno voglia di combattere al nostro fianco, che fanno politica per passione, convinzione e non per interesse. " Malan faceva parte del consiglio di presidenza di Fi. Non avrebbe avuto problemi a essere rieletto ma ha deciso di far prevalere la coerenza delle sue convinzioni. Malan si è reso conto che è impossibile difendere le proprie idee continuando a stare in maggioranza con una sinistra arrogante che pretende di usare i voti del centrodestra per fare i propri comodi, come si vede sul ddl Zan".