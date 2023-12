"Ce lo fate vedere? Tiratelo fuori". Post della Lega su Floridia. Ira M5s

Post sessista del senatore della lega Germana' contro la 5 Stelle Floridia; contenuto rimosso

Post su Facebook con foto di Floridia e una frase scritta sopra: «Ce lo fate vedere?». E poi il commento a integrare: «Tiratelo fuori! Il progetto immagino, ma che modi...». Una frase contente insulti a sfondo sessista nei confronti della senatrice dei Cinque Stelle.

E' quanto denuncia il Movimento 5 Stelle al Senato che individua il responsabile in Nino Germana', esponente della Lega. Il post e' stato rimosso, ma le forze politiche di opposizione ora pretendono una netta presa di distanza da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal resto del governo.

"Voglio esprimere la mia solidarieta' alla collega Barbara Floridia per le parole inqualificabili e offensive del senatore della Lega Nino Germana'. Post di facebook prontamente rimosso, a riprova del fatto che le battaglie della Lega e del Governo contro la cultura ancora patriarcale e sessista sono solo di facciata. Una maggioranza ipocrita e ancora legata a retaggi culturali troppo maschilisti. Salvini tace. La presidente Meloni cosa ne pensa?", scrive sui social network Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai.

A ricostruire tutta la vicenda e' Dolores Bevilacqua, collega di Floridia a Palazzo Madama: "Ieri sera il Senatore leghista Nino Germana' non ha trovato di meglio da fare che pubblicare un post dai contenuti evidentemente sessisti per attaccare Barbara Floridia, rea di essere contraria al ponte sullo Stretto, da lui tanto agognato", riferisce la senatrice M5s.

Continua Bevilacqua "resosi conto della gaffe vergognosa, ha cancellato il post e dato la colpa a un suo collaboratore. Ma che politica e' quella che a parole si batte fintamente contro la violenza sulle donne, per poi esprimersi con simili toni e con un linguaggio del genere? Ma soprattutto: perche' nessuno nel suo partito, la Lega, ha mosso un dito per prendere le distanze dal vice capogruppo al Senato Germana', a partire dal capo dei senatori leghisti Romeo? Perche' Salvini tace?".

Un caso che arriva a distanza di una settimana dalle manifestazioni di piazza contro la violenza sulle donne, come sottolinea anche la vicecapogruppo M5s al senato, Alessandra Majorino: "Il post sessista contro Barbara Floridia pubblicato ieri e poi frettolosamente cancellato dal senatore leghista Nino Germana', rappresenta plasticamente tutta l'ipocrisia di quella politica che parla a vuoto di violenza sulle donne per poi praticarla con un linguaggio vergognoso e osceno", scrive in un post Majorino.

"Vorrebbero essere credibili quando parlano di educazione al rispetto nelle scuole? Mi rivolgo in particolare al capogruppo della Lega Massimiliano Romeo e al suo leader Matteo Salvini: non pensate sia necessario dire una parola sulle 'porcherie' (cit. Sasso) del vostro vice capogruppo al Senato?". conclude Majorino.