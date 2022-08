Pd, si chiude la telenovela Ceccanti. "Candidato a Pisa, accetto con gioia"

Collegio uninominale Camera di Pisa-Fucecchio



Al termine di una lunghissima telenovela che dura da molti giorni, il costituzionalista del Pd Stefano Ceccanti ha accettato la proposta di essere il candidato del Centrosinistra nel collegio uninominale Camera di Pisa-Fucecchio (collegio U04 dentro il collegio plurinominale P03 della circoscrizione 12-Toscana).



Il testo della lettera di Stefano Ceccanti



Cari tutti,

accetto con gioia la proposta del nostro segretario Enrico Letta di essere il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale Camera di Pisa-Fucecchio (collegio U04 dentro il collegio plurinominale P03 della circoscrizione 12-Toscana). Spero di essere all’altezza di questo compito.

Fin dall’inizio sulla base del lavoro comune fatto nel Pd Pisa mi ero dichiarato disponibile a correre per questo collegio, che è uno di quelli più incerti a livello nazionale. Il centrosinistra parte sotto di pochi punti e sarebbe in astratto recuperabile. Non quindi, lo ribadisco, la proposta di un seggio sicuro, ma di un collegio contendibile.

La scelta dei candidati nei collegi incerti è uno degli elementi qualificanti che dà il segno di una coalizione e sono onorato di essere stato designato. Nei collegi uninominali, in questo diversi dai listini proporzionali, la contendibilità, per quel poco che contano i candidati (ma un po' contano davvero, visto che sulla scheda sono in testa alla coalizione, prima dei listini), è legata al radicamento territoriale, che vale più di qualsiasi altra cosa. Per questo non avrei accettato una candidatura in nessun altro collegio, avrebbe significato smentire i legami stabiliti o comunque rafforzati nei cinque anni trascorsi.

Non sono stati passaggi facili per giungere a questo esito, che alla fine è stato positivo Ringrazio di cuore tutti coloro, specie i democratici pisani, che mi sono stati vicini e che hanno contribuito in modo decisivo a questo esito. Ringrazio in particolare il segretario provinciale Oreste Sabatino e con lui tutti gli iscritti Pd nel circolo San Marco-San Giusto, quartiere dove sono nato e cresciuto e dove hanno risieduto i miei genitori sin dalla mia nascita e finché sono vissuti Infine ringrazio i componenti della mia famiglia, specie per la vicinanza in queste difficili giornate È soprattutto grazie a loro, e a voi che mi leggete, se in questi anni credo di essere riuscito a portare avanti, spero con onore e trasparenza, un servizio pubblico di qualità.

Ovviamente ora, insieme a tutta la coalizione, a tutti i candidati proporzionali di tutte le liste della nostra circoscrizione e a tutti coloro che vorranno aiutarci il più resta da fare: ottenere i voti decisivi per vincere il collegio.

Intanto vi mando un caro saluto e un abbraccio.