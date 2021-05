"Centrodestra, al tavolo anche Milano e Roma. Troveremo l'accordo"

"Quello di mercoledì prossimo è il primo incontro e come si è sempre fatto nel Centrodestra, faremo il punto della situazione sulle prossime elezioni amministrative da Nord a Sud incluse le città medie e quelle minori. Partiremo da dove i nodi sono già sciolti per poi passare al resto". Lo afferma ad Affaritaliani.it il responsabile Enti Locali della Lega, Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno (Bergamo), parlando del tavolo della coalizione di Centrodestra che si riunirà la prossima settimana sulle elezioni comunali di ottobre.

A Milano e Roma sono definitivamente tramontate le ipotesi Albertini e Bertolaso? "Nomi illustri, opzioni valide, per noi ciò che è certo è che mercoledì parleremo anche delle città più grandi che vanno al voto dopo l'estate, quindi anche di Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli", spiega Locatelli.

Quanto al rapporto con Fratelli d'Italia, il responsabile Enti Locali del Carroccio smorza le polemiche e afferma: "A livello amministrativo governiamo insieme molto bene città e regioni. Ci presenteremo come coalizione anche alla prossima tornata amministrativa, grandi città comprese. Sono un sindaco, sui territori la gente vuole e premia la concretezza. La gente si aspetta un dibattito politico sui temi e non sui nomi. La Lega è pronta, per questo è importante trovare un punto di convergenza. Io sono ottimista", conclude Locatelli.