Centrodestra, Salvini rilancia la federazione: "Vincente"

Matteo Salvini rilancia il progetto della federazione tra i partiti del Centrodestra di governo. Commentando il risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it dall'istituto Lab2101, secondo il quale il 62,4% degli italiani considera l'idea della federazione di Centrodestra 'vincente', il segretario della Lega - interpellato da Affaritaliani.it - afferma: "Mettere insieme energie, proposte di legge, emendamenti, voglia di cambiamento, tradizioni e valori, a sostegno dell'Italia e del governo, mantenendo ognuno le proprie radici e la propria identità, è un progetto bello e vincente".



La riunione del consiglio federale della Lega - "Avanti tutta" con la federazione del centrodestra al governo e "grande ottimismo" in vista delle elezioni amministrative, soprattutto dopo le decisioni ufficiali su Roma e Torino. Matteo Salvini ha presieduto il consiglio federale del partito, questa mattina, e ha fatto il punto sulla situazione politica, fatto filtrare da fonti del Carroccio. Il leader della Lega "ha rivendicato i risultati ottenuti grazie alla presenza nel governo, a partire dalle riaperture, e ha lodato le 'sue' regioni per gli ottimi dati delle vaccinazioni". Salvini ha sottolineato che un centrodestra più forte e compatto sarà "fondamentale" per sostenere Draghi, soprattutto in vista dei passaggi più delicati dei prossimi mesi a partire dalle riforme. "Dopo il Covid è cambiato il mondo e la politica non fa eccezione, è necessario essere meno divisi. Ora servono unità e concretezza” ha ribadito Salvini. Che ha evidenziato l’idea di “mettere insieme le energie migliori anche in Europa".