Sondaggio Centrodestra, la federazione di Salvini? Vincente. I dati

La federazione tra i partiti di Centrodestra che sono al governo e che ha proposto Matteo Salvini è una scelta vincente per il 62,4% degli italiani. Non la pensa così solo il 37,6% del campione. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma.



Non solo, il 51,1% degli intervistati pensa che Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, sbagli a chiamarsi fuori dal progetto di federazione. D'accordo con la leader di FdI il 48,9% del campione.



E infine il derby tra Salvini e Meloni viene vinto nettamente dal segretario della Lega. La maggioranza degli italiani, il 55,1%, vede come prossimo premier dopo Mario Draghi il leader del Carroccio. Con la numero uno di Fratelli d'Italia il 44,9% degli intervistati.