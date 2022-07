"Berlusconi premier? Può fare tutto. Da Fi nessun veto a Meloni a Chigi"

"Lo Stato deve aiutare solo chi ha realmente bisogno e occorre introdurre anche la pensione per le casalinghe"



"Berlusconi ha smentito la lista unitaria Forza Italia-Lega. Ci presenteremo alle elezioni del 25 settembre con nostra lista di Forza Italia, insieme agli altri partiti del Centrodestra". Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Che chiarisce subito i punti chiave della campagna elettorale azzurra: "Il nostro principale alleato sono gli Stati Uniti d'America, l'Europa è la nostra casa e i nostri valori sono il liberismo, il cristianesimo, il riformismo e il garantismo. Condanniamo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, senza se e senza ma". E ancora: "Serve una profonda revisione del reddito di cittadinanza aumentando le pensioni minime e quelle per i disabili fino a 1.000 euro al mese. Lo Stato deve aiutare solo chi ha realmente bisogno e occorre introdurre anche la pensione per le casalinghe".

Berlusconi potrebbe essere candidato premier, visto che è molto attivo e ha annunciato che sarà in campo in prima persona nella campagna elettorale? "Deciderà lui, per noi può fare qualsiasi cosa", risponde Tajani. Sempre sul prossimo presidente del Consiglio, Fratelli d'Italia insiste sulla regola che decide chi prende più voti. C'è un veto di Forza Italia sul nome di Giorgia Meloni (o eventualmente Matteo Salvini) premier? "Vinciamo le elezioni e poi vediamo chi alzerà la coppa. Da parte nostra non c'è alcun veto su chicchessia". Quale sarà il criterio per la definizione dei collegi uninominali nel Centrodestra? I sondaggi? Le elezioni precedenti? Una media? "Ne parleranno i leader quando si incontreranno. E' un tema che va lasciato ai leader". Infine Tajani spiega che per Forza Italia la priorità è "la lotta all'oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria. Un progetto complessivo che presenteremo ai nostri alleati".