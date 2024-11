Ue, stallo sulle nomine su Fitto e Ribera. Metsola rassicura: “Il voto sulla Commissione sarà il 27/11, c’è ancora tempo”

Commissione Ue, Metsola: "L'Assemblea è pienamente impegnata a far insediare la nuova Commissione. È una nostra responsabilità"

C'e' ancora tempo per concludere i lavori per la composizione della prossima Commissione europea prima del voto previsto per la sessione plenaria di Strasburgo del 27 novembre, che dovrebbe confermare la formazione dell'intera Commissione. Lo dichiara Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

"Il 27 novembre il Parlamento europeo voterà sulla prossima Commissione. C'e' ancora tempo. L'Assemblea è pienamente impegnata a far insediare la nuova Commissione. È una nostra responsabilità e la prendiamo molto sul serio. Soprattutto se guardiamo a ciò che accade nel mondo", si legge in una dichiarazione di Metsola.

"I primi mesi di ogni nuova legislatura sono sempre difficili, ma l'importante è lavorare insieme. Abbiamo bisogno di stabilità in tempi di cambiamento. Detto questo, il lavoro va avanti, le decisioni vengono prese, i processi legislativi sono in corso. Ciò che i cittadini si aspettano da noi è che forniamo un aiuto continuo all'Ucraina, alla competitività europea e al prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue", conclude Metsola.

A oggi, la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, che dovrebbe decidere se chiudere la procedura di audizione e spianare la strada verso il voto in plenaria, è fissata a mercoledì 20 novembre ma, come si apprende da fonti parlamentari riportate a Nova, la Conferenza dei presidenti può decidere di riunirsi anche in un momento successivo.