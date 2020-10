Comunali 2021, Gelmini: "Berlusconi al lavoro per la sua Milano"

Intervista alla capogruppo alla Camera dei Deputati di Forza Italia Maria Stella Gelmini

Presidente Gelmini, sabato il coordinatore regionale lombardo di Forza Italia ha chiamato a raccolta la classe dirigente del vostro partito e dell’area moderata milanese. Che impressione ha avuto della manifestazione?

“Devo ringraziare Massimiliano Salini per l’iniziativa: è stata una bella giornata di confronto nella quale abbiamo dimostrato che Forza Italia in Lombardia ha un’eccellente classe dirigente, a cominciare dai nostri assessori regionali, i nostri consiglieri, sindaci, amministratori. Nessun altro partito lombardo può vantare una simile presenza nelle istituzioni e ho registrato con soddisfazione un immutato orgoglio azzurro che fa ben sperare per la nostra ripartenza. Una squadra di qualità che è emblema del nostro buongoverno e che è determinata a lavorare per il partito e per i nostri territori”.

Il prossimo anno si voterà nel capoluogo lombardo. “Immagina”, questo il nome dell’evento organizzato dal vostro coordinamento regionale, voleva anche essere l’apertura della campagna per Milano 2021. Come affronterete il percorso che vi porterà alle elezioni?

“Abbiamo già avviato una campagna di ascolto, in centro come in periferia, nei quartieri, con le organizzazioni di categoria, le associazioni del volontariato. Cristina Rossello, la nostra coordinatrice cittadina, sta facendo un ottimo lavoro e la ringrazio per questo. Sta coinvolgendo i nostri consiglieri municipali e comunali in un progetto che punta ad allargare i nostri confini, a valorizzare il merito e chi si è impegnato nelle istituzioni e a ricercare nuove energie nella società civile meneghina. È un impegno che darà presto buoni frutti”.

Crede che Sala si ricandiderà?

“Non lo so, ma mi pare che arrivi a questo appuntamento con una notevole dose di svogliatezza e questo dovrebbe far riflettere i milanesi: guidare questa città è un compito impegnativo ma per chiunque faccia politica e coltivi l’impegno civile è un onore e non un onere. Noi abbiamo espresso grandi sindaci, abbiamo vinto e perso le elezioni, ma né Albertini né la Moratti si sono fatti pregare per proseguire il loro lavoro. E si sono naturalmente candidati per un secondo mandato”.

Il candidato del centro-destra invece quando arriverà?

“C’è la determinazione e la voglia di far presto e la consapevolezza che non possiamo attendere le ubbìè di Sala. Il presidente Berlusconi, che abbiamo tenuto costantemente informato sull’iniziativa di sabato, se ne sta già occupando attivamente: Milano è la sua città, Forza Italia è nata qui e qui creeremo le condizioni per il nostro rilancio. Il presidente Berlusconi ha un feeling straordinario con Milano e la sua passione per questa città rappresenterà un valore aggiunto per il centro-destra”.

Sarà un civico o un politico?

“Anche sabato abbiamo detto come la pensiamo e c’è grande condivisione sul fatto che Forza Italia e tutto il centro-destra debbano aprirsi alla società civile, alle grandi energie che ci sono in questa città. E anche se nel caso di Forza Italia politica e civismo quasi sempre coincidono, credo che dovremo rivolgere un appello alla società civile per far tornare Milano a occupare il posto che gli spetta tra le grandi capitali europee. Il covid sta incidendo profondamente sul tessuto sociale di Milano: non possiamo permetterci il lusso di altri cinque anni di immobilismo”.