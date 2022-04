FdI, Meloni alla conquista del Nord. La conferenza programmatica a Milano

Da FdI "segnale di vicinanza e sostegno al mondo economico, produttivo e industriale italiano"



Si terrà a Milano, dal 29 aprile al 1 maggio, la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato il presidente del partito, Giorgia Meloni, nel corso dell'esecutivo nazionale di Fdi, convocato in videoconferenza. Secondo quanto è emerso durante la riunione la kermesse, che si terrà presso il ‘MiCo, il Milano Convention Centre’, "sarà utile a raccontare le idee programmatiche di quello che oggi viene considerato dalle rilevazioni il primo partito italiano e che vuole gettare le basi per un futuro governo conservatore, in vista delle politiche 2023".

Non casuale la location, sottolineano fonti di Fdi: la scelta del capoluogo lombardo, si ragiona nel partito, "rappresenterebbe anche un segnale di vicinanza e sostegno al mondo economico, produttivo e industriale italiano, in questo momento in grande difficoltà per l’aumento dei costi energetici e delle materie prime".Il programma della conferenza programmatica è in via definizione e vedrà la partecipazione di testimonial ed esponenti di primo piano a livello nazionale ed internazionale. Nelle prossime settimane sarà presentato ufficialmente e verranno resi noti i nomi dei tanti ospiti illustri coinvolti.

Nel corso della riunione, inoltre, Meloni ha analizzato lo scenario internazionale, ha ricordato la posizione espressa da Fratelli d’Italia sulla guerra in Ucraina e ha richiamato la necessità di immaginare un meccanismo di compensazione a livello occidentale sull’impatto delle sanzioni comminate alla Russia.

