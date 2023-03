Congresso Cgil, dalla platea la protesta dei peluche contro la premier Meloni

A Rimini, al congresso della Cgil, si scatena la "protesta dei peluche" per denunciare la "strage di Stato di Cutro"

Per manifestare contro la partecipazione di Giorgia Meloni al congresso della Cgil alcuni delegati di minoranza hanno organizzato un flash mob: porteranno un peluche in sala e poi usciranno dal Palacongressi.

Il riferimento è alla protesta dei peluche, in memoria delle vittime del naufragio, avvenuta nei giorni scorsi a Cutro. "Ci sedemmo dalla parte del torto perchè gli altri posti erano occupati", si legge su uno degli striscioni srotolati per terra davanti al Palacongressi di Rimini, in mezzo ad alcuni peluche.

"La protesta dei peluches contro il cinismo, la cattiveria e il razzismo di un governo fascista: portami dentro, lasciami lì quando Meloni parla", recita un altro striscione". "Meloni non in nostro nome: Cutro strage di Stato", si legge su un altro.

Era dal 1996 che un presidente del Consiglio partecipava al Congresso dei sindacalisti, l'ultimo è stato Romano Prodi.

Il gruppo di minoranza del sindacato ha organizzato un presidio con striscioni e peluche, per ricordare la tragedia di Cutro. La premier ha già fatto sapere di non temere eventuali fischi.