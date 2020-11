Congresso M5s, il ritorno di Dibba: eletto dagli iscritti con Di Maio e Fico

Si sono concluse le votazioni per la scelta, tra 978 candidati, dei 30 iscritti M5s che interverranno domenica 15 novembre al dibattito pubblico, che seguirà i tavoli di lavoro nazionali degli Stati Generali. Tra loro ci sono Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Roberto Fico. Non figurano nella lista Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Sono stati 26.365 gli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno partecipato al voto esprimendo complessivamente un totale di 57.172 preferenze.

Su decisione del Capo Politico reggente Vito Crimi sono resi noti esclusivamente i 30 candidati più votati, in ordine alfabetico e senza indicazione delle preferenze. I risultati e la relativa certificazione del voto completo quindi di tutte le preferenze espresse saranno infatti, pubblicati dopo l’elezione dell’organo di direzione del MoVimento 5 Stelle.

Interverrà al ‘congresso’ del M5s anche il premier Giuseppe Conte. Secondo quanto si apprende il presidente del Consiglio farà un breve saluto domenica, verso la conclusione. Ad aprire i lavori il capo politico Vito Crimi e a seguire Alfonso Bonafede.

Il processo di voto è durato una settimana, si legge in una nota dell'associazione Rousseau. "Gli iscritti hanno avuto quattro giorni per sottoporre la propria candidatura. A seguire due giorni sono stati dedicati all’esposizione dei profili dei candidati per consentire a tutti visionarli con attenzione, filtrarli in base ai meriti e alle competenze ed esprimere con maggiore consapevolezza la propria preferenza. Infine il voto aperto per 24 ore continuative, giorno e notte, per consentire anche ai residenti all’estero di poter votare", questa la procedura seguita.