Migranti e armi all'Ucraina, Meloni alla Camera: Lega assente. DIRETTA

Meloni alla Camera: guarda il video

Il dibattito alla Camera dei deputati sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo in programma domani e venerdì a Bruxelles. Il testo delle comunicazioni, pronunciate ieri in Senato, era stato consegnato e quindi è cominciato il dibattito. A breve la replica della premier.

Calenda, Lega assente da banchi governo alla Camera

"La Lega assente dai banchi del governo. L'intervento di ieri in Senato del capogruppo contro la linea della Meloni sull'Ucraina. Questo esecutivo e' gia' in crisi. Per le ragioni sbagliate". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda, postando una foto dell'emiciclo di Montecitorio.