Conte corrente svuotato solo con un sms. Come difendersi dalla truffa

Nuova truffa tra le tante che in questo periodo girano: si parla di hacker che svuotano il conto corrente semplicemente facendoti rispondere ad un Sms. Lo scrive il sito internet www.finanzamoney.it.

Un messaggio, un solo messaggio per svuotarti il conto corrente. Il nuovo tentativo di truffa in corso è davvero effimera e ti lascerà purtroppo con un palmo di naso se non fai attenzione.

Si tratta oltretutto di una truffa che coinvolge la tua banca, dato che l’Sms inizialmente viene da parte del tuo istituto bancario e ti illude che ci sia un’azione imminente da fare.

Alla fine infatti pensando di fare un’azione positiva per evitare la truffa, in realtà facendola stiamo solo aiutando lo stesso truffatore.

Ecco come si svolge esattamente la truffa.

Truffa dell’Sms bancario: ecco cosa succede

Il ladro punta tutto in primo luogo sull’acquisire la fiducia del malcapitato, infatti attraverso dei primi Sms, inviati una volta che ha hackerato il sistema a dovere, inizia a lavorare psicologicamente sul fatto che la persona abbia fiducia del messaggio, totalmente ricopiando le dinamiche di un normale sms della propria banca.



Una volta acquisita la fiducia della persona, il ladro passa all’azione, inviando un ulteriore sms che avvisa di una truffa in corso. L’unico modo per la persona di evitare che il proprio conto corrente venga hackerato è quello di reimpostare il nome utente e la password, ovviamente tramite un link esterno che rimanda ad una pagina uguale nelle fattezze, ma in realtà totalmente estranea alla banca.

Qui per reimpostare i nuovi dati, il link richiede anche ID utente e password vecchi del conto, cosi che una volta inseriti pensando che siano necessari per ottenere i nuovi dati, in realtà questi vengono direttamente consegnati al truffatore che li potrà cosi utilizzare a suo piacimento e volere.

Una mossa astuta da parte dell’hacker che una volta ottenuti i dati, ad insaputa dell’utente, li userà per entrare nel suo home banking ed effettuare bonifici e trasferimenti di soldi internazionali per inviarsi soldi sul proprio conto e svuotare quello della persona in questione.

Ovviamente per il truffato che pensava di averla scampata bella, sarà un colpo vedere il proprio conto in banca restare senza più un euro. Non sapendo poi come sia successo, penserà subito che la truffa dichiarata dalla banca si sia in realtà verificata, contatterà la banca per chiedere spiegazioni, ma questa ovviamente affermerà di non avere a che fare con la questione.