L'obiettivo di Conte? Urne subito. Panico nel M5S. Deputati in fermento

Il capogruppo a Montecitorio Davide Crippa ha convocato per domani, sabato, un'assemblea dei deputati senza avvisare Conte



Il vero obiettivo di Giuseppe Conte? Le elezioni politiche anticipate dopo l'estate, già a settembre/ottobre. A rivelarlo ad Affaritaliani.it sono fonti del Movimento 5 Stelle che in queste ore convulse hanno partecipato ai vari Consigli nazionali e alle tante assemblee dei pentastellati. Allo stesso, però, soprattutto alla Camera, monta la rabbia di chi non è d'accordo con la corsa alle urne e pensava, come quasi tutti gli osservatori, che l'obiettivo dei grillini non fosse il voto subito ma qualche mese di opposizione del governo Draghi per cercare di risalire nei sondaggi.



Non a caso, il capogruppo a Montecitorio Davide Crippa ha convocato per domani, sabato, un'assemblea dei deputati senza avvisare Conte per far emergere il dissenso di chi non vuole il voto anticipato in questa fase difficilissima per il Paese tra guerra, inflazione boom e ripresa del Covid. A Palazzo Madama, però, i fedelissimi della linea dell'ex premier sono maggioranza nel gruppo e, comunque, sicuramente in percentuali di più che alla Camera.